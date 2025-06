Dr. Rainer Balzer: “Mohrenkönig ohne schwarze Farbe im Gesicht”

“Kaum freut man sich über eine wenigstens lokale Normalisierung des unsäglichen Mohren-Diskurses, macht das Organisationsteam des Wurmlinger Pfingstritts doch einen absurden Kotau vor dem linksgrünen Zeitgeist.” Mit diesen Worten reagierte der kulturpolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL auf die Veranstaltung, bei der der “Mohrenkönig” zwar auftrat – aber nicht schwarz geschminkt.

Dr. Balzer weiter: “Wer diese Tradition heute für ‘schwarze Menschen in Deutschland’ für diskriminierend hält, sitzt einem Hypermoralismus auf, der eine Farbe an ein Werturteil zwangsbindet. Wer das sogenannte Blackfacing aus historischen Gründen praktiziert – übrigens schon schon 2015 Anglizismus des Jahres – verstärkt damit weder Klischees und Vorurteile gegenüber Schwarzen Menschen geschweige denn macht er sich irgendeines eingebildeten ‚Rassismus‘ schuldig.

Der Kotau reiht sich perfekt in die unsägliche Mohrendebatte ein, die unter anderem dazu führte, dass die Ulmer Kirchgemeinde ihre Münsterkrippe mit den heiligen drei Königen nicht mehr aufstellte und an die Stifterfamilie zurückgab. Und was eine unbekannte Tübinger Anglistin, die sich mit soldatischer Kriegsberichterstattung in digitalen Medien befasst, zur SWR-zitierten Expertin für Blackfacing macht, weiß der Sender allein.”

Quelle: AfD BW