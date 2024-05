Tino Chrupalla: „Von der Leyen ist unwählbar!“

Die AfD ist in der heißen Phase des Wahlkampfs für die Europawahl. Bei einer Wahlkampf-Veranstaltung in Marl rechnet AfD-Bundessprecher Tino Chrupalla mit den etablierten Parteien ab: Handwerk und Mittelstand werden immer weiter belastet, die Massenmigration hält unvermindert an. Chrupalla betont: Unser Steuergeld muss zuerst für die eigenen Bürger eingesetzt werden.

Quelle: AfD Deutschland