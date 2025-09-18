Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bestätigt! Schnitzer weiter Chefin der Wirtschaftsweisen

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 18:05 durch Sanjo Babić
Bild: copyright free / Eigenes Werk

Die dts Nachrichtenagentur meldet, dass Monika Schnitzer Vorsitzende des Sachverständigenrats bleibt; der Sachverständigenrat hatte die erneute Berufung bis 2030 bereits bekanntgegeben.

Monika Schnitzer führt den Sachverständigenrat weiter. Nach der Wiederberufung in das Gremium bis 2030 bleibt die Ökonomin Vorsitzende und steht für Kontinuität in der wirtschaftspolitischen Beratung. Bereits zuvor hatte die Bundesregierung die Verlängerung vorgeschlagen; der SVR verweist auf laufende Arbeiten zu Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und öffentlichen Finanzen. Der Vorsitz gilt im Rat turnusgemäß, die Fortsetzung ermöglicht eine nahtlose Übergabe der jährlichen Gutachten.

