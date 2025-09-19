Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Streeck erwartet gemischtes Ergebnis bei Cannabis-Evaluierung

Streeck erwartet gemischtes Ergebnis bei Cannabis-Evaluierung

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 18:27 durch Sanjo Babić
Hendrik Streeck (2025)
Hendrik Streeck (2025)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, Virologe Hendrik Streeck rechne bei der Evaluierung der Cannabis-Regeln mit einem sehr gemischten Ergebnis. Er mahnt, gesundheitliche Effekte und Prävention differenziert zu betrachten.

Streeck verweist auf einen Spagat zwischen Schwarzmarktbekämpfung und Jugendschutz. Aus seiner Sicht werde die Datenlage regional sehr unterschiedlich ausfallen, etwa bei Notaufnahmen, Verkehrsunfällen und Konsummustern. Er fordert, die Präventionsarbeit auszubauen und Risiken im Straßenverkehr konsequent zu adressieren.

Für die Politik bleibt entscheidend, belastbare Indikatoren zu definieren und die Erhebung zu standardisieren. Fachgesellschaften plädieren dafür, Forschungsvorhaben zu Langzeitfolgen zu fördern und Aufklärung in Schulen wie im Arbeitsleben zu stärken. Die Ergebnisse sollen in die weitere Regulierung einfließen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte krampf in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige