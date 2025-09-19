Streeck erwartet gemischtes Ergebnis bei Cannabis-Evaluierung

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, Virologe Hendrik Streeck rechne bei der Evaluierung der Cannabis-Regeln mit einem sehr gemischten Ergebnis. Er mahnt, gesundheitliche Effekte und Prävention differenziert zu betrachten.

Streeck verweist auf einen Spagat zwischen Schwarzmarktbekämpfung und Jugendschutz. Aus seiner Sicht werde die Datenlage regional sehr unterschiedlich ausfallen, etwa bei Notaufnahmen, Verkehrsunfällen und Konsummustern. Er fordert, die Präventionsarbeit auszubauen und Risiken im Straßenverkehr konsequent zu adressieren.

Für die Politik bleibt entscheidend, belastbare Indikatoren zu definieren und die Erhebung zu standardisieren. Fachgesellschaften plädieren dafür, Forschungsvorhaben zu Langzeitfolgen zu fördern und Aufklärung in Schulen wie im Arbeitsleben zu stärken. Die Ergebnisse sollen in die weitere Regulierung einfließen.

Quelle: ExtremNews



