Christina Baum (AfD): „Staatsangehörigkeit darf keine Ramschware werden“

Der Messermord von Illerkirchberg hat Millionen Deutsche schockiert. Sie trauern um die 14-jährige Ece, die am Montag von einem Asylanten in der baden-württembergischen Kleinstadt aus dem Leben gerissen wurde. Doch wie reagiert die Bundesregierung in Berlin auf den Blutrausch des sogenannten Flüchtlings und was müssten die eigentlichen Konsequenzen sein?

Martin Müller-Mertens hat darüber mit der AfD-Bundestagsabgeordneten Christina Baum gesprochen. Quelle: AUF1