Gottfried Curio: Zurückweisungen auch auf Einreise per Flugzeug erstrecken

Zu den jüngsten Erhebungen zu Zahlen der Asyleinreisen erklärt der innenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio: „Die Ergebnisse einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion an die Bundesregierung zu den Einreisezahlen von Asylbewerbern zeigen: Die Einfallstore sind nach wie vor sperrangelweit offen."

Curio weiter: "Der Umstand, dass vom 7. bis 25. Mai 2025 zwar 184 Personen nach Äußerung eines Asylgesuchs an den deutschen Landgrenzen zurückgewiesen wurden, im gesamten Mai aber immer noch 7.916 Erstanträge auf Asyl gestellt wurden, zeigt zweierlei: Zum einen werden die nur stichprobenartigen Kontrollen an den Landgrenzen augenscheinlich in relevanter Größenordnung umgangen.

Zum anderen aber bleiben infolge der Beschränkung der Maßnahme auf die Landgrenzen immer noch weitere Einfallstore offen: So ist insbesondere innerhalb des Schengenraums die Einreise von Asylbewerbern per Flugzeug unverändert möglich, obwohl frühere Befragungen von Asylbewerbern zu ihrer Reiseroute gezeigt haben, dass bis zu einem Drittel von ihnen per Flugzeug einreisen. Die Forderung der AfD-Fraktion ist infolgedessen, die Zurückweisungen auch auf die Einreise per Flugzeug zu erstrecken und darüber hinaus zu unterbinden, dass ein Zehntel der Asylbewerber, wie im Jahr 2024 geschehen, sogar mit Visum einreisen können.“

Quelle: AfD Deutschland