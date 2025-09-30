Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik SPD will Pflegestufe 1 erhalten – Schutz für leichte Beeinträchtigungen

SPD will Pflegestufe 1 erhalten – Schutz für leichte Beeinträchtigungen

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 06:50 durch Sanjo Babić
Bild: Gerd Altmann / pixelio.de
Bild: Gerd Altmann / pixelio.de

Die SPD lehnt eine Abschaffung der Pflegestufe 1 ab, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Die Partei warnt vor Versorgungslücken für Menschen mit niedrigerem Unterstützungsbedarf.

Aus der SPD heißt es, die Pflegestufe 1 sei ein wichtiges Sicherungsnetz, das frühzeitig Hilfen ermöglicht und häusliche Pflege stütze. Eine Streichung würde Angehörige wie Pflegedienste zusätzlich belasten und Prävention erschweren. Statt Kürzungen fordert die Partei zielgenauere Leistungen und eine stabile Finanzierung.

Diskutiert werden effizientere Begutachtungen, Entbürokratisierung und bessere Verzahnung von Pflege- und Gesundheitsleistungen. Die SPD will entsprechende Vorschläge in den Gremien vorlegen.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte wille in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige