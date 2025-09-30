SPD will Pflegestufe 1 erhalten – Schutz für leichte Beeinträchtigungen

Die SPD lehnt eine Abschaffung der Pflegestufe 1 ab, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Die Partei warnt vor Versorgungslücken für Menschen mit niedrigerem Unterstützungsbedarf.

Aus der SPD heißt es, die Pflegestufe 1 sei ein wichtiges Sicherungsnetz, das frühzeitig Hilfen ermöglicht und häusliche Pflege stütze. Eine Streichung würde Angehörige wie Pflegedienste zusätzlich belasten und Prävention erschweren. Statt Kürzungen fordert die Partei zielgenauere Leistungen und eine stabile Finanzierung.

Diskutiert werden effizientere Begutachtungen, Entbürokratisierung und bessere Verzahnung von Pflege- und Gesundheitsleistungen. Die SPD will entsprechende Vorschläge in den Gremien vorlegen.

Quelle: ExtremNews



