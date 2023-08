Bericht: AfD lässt Lebensläufe aller Europakandidaten überprüfen

Der AfD-Vorstand lässt einem Medienbericht zufolge die Lebensläufe aller Europakandidaten der Partei überprüfen. Die Kandidaten sollen Zeugnisse und weitere Belege für ihre Angaben vorlegen, schreibt das Nachrichtenportal T-Online unter Berufung auf mehrere Quellen in Parteikreisen.

Einen entsprechenden Beschluss hat die Parteispitze demnach am Montagmorgen gefasst. Grund der Überprüfung sollen Recherchen des Portals sein, denen zufolge ein Europakandidat aus Sachsen-Anhalt zahlreiche falsche Angaben in seiner Bewerbung um die Kandidatur gemacht hat. Weitere Zweifel hegen Parteimitglieder zudem am Studienabschluss einer weiteren Kandidatin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur