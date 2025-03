Bericht: Schwarz-Rot plant Inflationsausgleich für Kliniken

Union und SPD planen offenbar einen Inflationsausgleich für Krankenhäuser in Höhe von vier Milliarden Euro. Das berichtet das Nachrichtenportal Politico unter Berufung auf Kreise der Arbeitsgruppe Gesundheit in den laufenden Koalitionsgesprächen. Der Inflationsausgleich ist demnach als einmalige Hilfe an Kliniken vorgesehen, um die gestiegenen Kosten der vergangenen Jahre zu stemmen.

Er soll aus Steuermitteln finanziert werden und steht damit noch unter Finanzierungsvorbehalt.



An der von Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geplanten Klinikreform könnte es Änderungen geben, wie es aus Kreisen der Verhandler außerdem heißt. Diese waren zuvor in der Gruppe kontrovers diskutiert worden. Quelle: dts Nachrichtenagentur