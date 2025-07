AfD: Am Sonntag war Steuerzahlergedenktag – Erst ab dem 13. Juli arbeiten die Bürger nicht mehr nur für den Staat!

Am vergangenen Sonntag war Steuerzahlergedenktag. Laut dem Bund der Steuerzahler arbeitet man dieses Jahr also erst ab dem 13. Juli für die eigene Tasche. Der finanzpolitische Sprecher der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Andreas Winhart, erklärt dazu Folgendes: „Der durchschnittliche Steuerzahler arbeitet mehr als die Hälfte des Jahres für den Staat. Den größten Teil seines Einkommens muss er an den Fiskus abführen. Deutschland steht bei den Steuern und Abgaben an der Weltspitze."

Winhart weiter: "Die Belastung der Bürger ist viel zu hoch, und unsere Unternehmen sind international nicht mehr wettbewerbsfähig. Gleichzeitig bietet der Staat denen, die unser Land am Laufen halten, immer weniger: Marode Infrastruktur, dysfunktionale Schulen, zunehmende Kriminalität, lähmende Bürokratie, sinnlose Vorschriften und Verbote. Trotz ihrer unersättlichen Geldgier produzieren Bundes- und Staatsregierung schwindelerregende Schuldenberge. Nicht einmal bei der Stromsteuer sind Merz und die Union willens, die Bürger zu entlasten! Die AfD steht für eine andere Politik: Im Bayerischen Landtag setzen wir uns für effektive Steuersenkungen ein. Unser Prinzip lautet: Schlanker Staat statt Bürokratiemonster!“ Quelle: AfD Bayern