AfD: Heizkosten steigen um bis zu 44 %: Stoppt die sinnlose Sanktionspolitik!

Die zerstörerische Energie- und Sanktionspolitik der Ampel-Regierung zeigt Wirkung: Laut Auswertung eines Immobiliendienstleisters sind die Heizkosten von Miethaushalten im vergangenen Jahr massiv gestiegen. Bei Fernwärme ist demnach ein Anstieg der Kosten pro Kilowattstunde um sieben Prozent zu verzeichnen, bei Heizöl um 37 Prozent und bei Erdgas sogar um 44 Prozent. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Dabei hatte der grüne Wirtschaftsminister Habeck noch vor zwei Jahren getönt: „Niemand soll befürchten müssen, wegen der Gasrechnungen in Armut zu stürzen oder seinen Betrieb schließen zu müssen.“

Außerhalb der Ampel-Parallelwelt weiß jeder, was die Ursache für die Verteuerungen ist: Es ist die desaströse Energiepolitik der Bundesregierung – einschließlich der sinnlosen Russland-Sanktionen, die vor allem das eigene Land treffen. Was hat dieses vermeintliche Wundermittel eigentlich gebracht? Das Sterben auf den ukrainischen Schlachtfeldern geht unvermindert weiter, während sich die Warnungen der AfD vor den wirtschaftlichen Folgen der Sanktionen bestätigen. Die Kritiker wurden ignoriert, verlacht und als Putin-Trolle hingestellt – und wieder einmal haben diese Kritiker am Ende Recht behalten.

Anstatt den ideologischen Irrweg einzusehen, belastet die Ampel den Bürger immer mehr, denn Habecks Heizungshammer und die enorm hohe Steuer- und Abgabenlast machen alles nur noch schlimmer. Die AfD will die Bürger entlasten und die Traumtänzereien der Scholz-Regierung beenden. Schluss mit Heizhammer, Schluss mit Sanktionspolitik, Schluss mit CO2-Abgabe!"

Quelle: AfD Deutschland