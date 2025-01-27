Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik CDU-Spitze drängt auf klare Linie bei Reform des Bürgergelds

CDU-Spitze drängt auf klare Linie bei Reform des Bürgergelds

Freigeschaltet am 26.09.2025 um 10:49 durch Sanjo Babić
Gitta Connemann (2025)
Gitta Connemann (2025)

Foto: Superbass
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Führende CDU-Politiker verbinden mit der von Kanzler Friedrich Merz (CDU) angekündigten Bürgergeld-Reform klare Erwartungen, berichtet die dts Nachrichtenagentur auf FinanzNachrichten.de. Genannt werden Gerechtigkeit, Entlastung der Finanzen und schnelle Einigungen auf höchster Ebene.

Aus CDU-Kreisen heißt es, die Reform müsse spürbar Gerechtigkeitslücken schließen und die Leistungsidee stärken. Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann (CDU), fordert ein System, das Bedürftige schützt, zugleich aber Arbeit klar belohnt. Niedersachsens CDU-Landeschef Sebastian Lechner (CDU) begrüßt, dass Merz das Thema zur Chefsache gemacht hat, und erwartet vertrauliche, zügige Abstimmungen der Spitzen, um langwieriges „Klein-Klein“ zu vermeiden. 

Ziel der Union ist eine Reform, die Missbrauch verhindert, Anreize zur Arbeitsaufnahme setzt und Planungssicherheit schafft. Aus dem Umfeld der Fraktion wird betont, nur klare Regeln, transparente Zuständigkeiten und eine gemeinsame Linie der Koalitionsspitzen könnten den Streit um das Bürgergeld befrieden und die Handlungsfähigkeit der Regierung sichern.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lade in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige