Kommunen fordern Abbruch des Bahnstreiks

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat kein Verständnis für die Fortsetzung des Bahnstreiks. "Nachdem die Bahn ein weiteres Angebot unterbreitet hat, erwarten wir, dass der Streik abgebrochen und eine Verhandlungslösung erzielt wird", sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Die Bahn sei zwar ein wichtiger Baustein in der Verkehrswende, doch Landsberg warnt: "Durch die ständigen und immer längeren Streiks verlieren die Kunden zunehmend das Vertrauen in dieses wichtige Verkehrsmittel." Landsberg sagte, dass Gewerkschaften auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben: "Dies gilt erst recht in Corona-Zeiten, wenn gerade die vierte Infektionswelle läuft. Die Züge, die noch fahren, sind nun übervoll und das Ansteckungsrisiko steigt."

Quelle: dts Nachrichtenagentur