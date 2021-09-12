Andreas Jung (CDU) will Emissionshandel reformieren

Der CDU-Politiker Andreas Jung (CDU) plädiert für eine Reform von Emissionshandel und Klimainstrumenten, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel sei mehr Planungssicherheit für Betriebe und Investitionen in klimafreundliche Technik. Auch Strompreise und Netzentgelte nimmt er in den Blick.

Jung nennt einen verlässlichen CO₂-Pfad, technologieoffene Förderung und die Entlastung stromintensiver Mittelständler als Kernelemente. Einnahmen aus dem CO₂-Preis sollten zielgenau in Transformation und Netzausbau fließen. Für Bürger regt er Klimageld und Sanierungsanreize an.

Auf EU-Ebene will die Union Carbon-Leakage-Schutz und CBAM praktikabel machen. Für Gebäude und Verkehr fordert Jung ein Zusammenspiel aus ETS-II, Effizienz und smarter Entlastung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur




