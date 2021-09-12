Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Andreas Jung (CDU) will Emissionshandel reformieren

Andreas Jung (CDU) will Emissionshandel reformieren

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 07:25 durch Sanjo Babić
Andreas Jung (links), Silvia Breher und Pawel Ziemiak (2021)
Andreas Jung (links), Silvia Breher und Pawel Ziemiak (2021)

Foto: Steffen Prößdorf
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der CDU-Politiker Andreas Jung (CDU) plädiert für eine Reform von Emissionshandel und Klimainstrumenten, meldet die dts Nachrichtenagentur. Ziel sei mehr Planungssicherheit für Betriebe und Investitionen in klimafreundliche Technik. Auch Strompreise und Netzentgelte nimmt er in den Blick.

Jung nennt einen verlässlichen CO₂-Pfad, technologieoffene Förderung und die Entlastung stromintensiver Mittelständler als Kernelemente. Einnahmen aus dem CO₂-Preis sollten zielgenau in Transformation und Netzausbau fließen. Für Bürger regt er Klimageld und Sanierungsanreize an.

Auf EU-Ebene will die Union Carbon-Leakage-Schutz und CBAM praktikabel machen. Für Gebäude und Verkehr fordert Jung ein Zusammenspiel aus ETS-II, Effizienz und smarter Entlastung.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte scampi in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige