Preis-Schock beim 49-Euro-Nachfolger: 63 Euro in Sicht

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 15:28 durch Sanjo Babić
Die dts Nachrichtenagentur verweist auf Medienberichte, wonach das Deutschlandticket auf 63 Euro steigen soll; unter anderem berichten die Süddeutsche Zeitung, DIE ZEIT und dpa darüber.

Die Verkehrsminister der Länder haben sich laut übereinstimmenden Berichten auf eine Preisanpassung beim Deutschlandticket verständigt. Geplant ist ein Sprung von derzeit 58 auf 63 Euro, der mit gestiegenen Kosten und dem Streit um die Aufteilung der Finanzierung begründet wird. 

Die Entscheidung soll im Rahmen der Verkehrsministerkonferenz gefallen sein. Verbände warnen vor Akzeptanzproblemen, während Befürworter betonen, dass das Abo trotz Erhöhung im europäischen Vergleich attraktiv bleibe.

Quelle: ExtremNews

