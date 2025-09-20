CDA plädiert für Eigentum: Weniger Abgaben, weniger Vorschriften

Laut dts fordert CDA-Chef Dennis Radtke im RND weitreichende Erleichterungen für Ersterwerber – von der Senkung der Grunderwerbsteuer bis zum Streichen der Mehrwertsteuer auf Baukosten. Ziel ist eine höhere Eigentumsquote.

Die CDA verweist auf gestiegene Baukosten, Zinsen und zahlreiche Vorschriften, die Projekte verteuern. Mindestens ein Drittel der Bauvorschriften solle fallen. Zudem nennt Radtke Mietkauf-Modelle und steuerliche Entlastungen als Hebel, um jungen Familien den Schritt ins Eigentum zu ermöglichen.

Eigentum biete Vermögensbildung und Stabilität im Alter. Der Vorstoß setzt die Koalition unter Druck, da Länder über die Grunderwerbsteuer entscheiden und Bund/Länder-Vorgaben im Baurecht ineinandergreifen.

