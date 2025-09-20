Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
CDA plädiert für Eigentum: Weniger Abgaben, weniger Vorschriften

Freigeschaltet am 20.09.2025 um 08:09 durch Sanjo Babić
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)
Wahlversprechen, Wahlkampfversprechen & Wahlreden (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Laut dts fordert CDA-Chef Dennis Radtke im RND weitreichende Erleichterungen für Ersterwerber – von der Senkung der Grunderwerbsteuer bis zum Streichen der Mehrwertsteuer auf Baukosten. Ziel ist eine höhere Eigentumsquote.

Die CDA verweist auf gestiegene Baukosten, Zinsen und zahlreiche Vorschriften, die Projekte verteuern. Mindestens ein Drittel der Bauvorschriften solle fallen. Zudem nennt Radtke Mietkauf-Modelle und steuerliche Entlastungen als Hebel, um jungen Familien den Schritt ins Eigentum zu ermöglichen.

Eigentum biete Vermögensbildung und Stabilität im Alter. Der Vorstoß setzt die Koalition unter Druck, da Länder über die Grunderwerbsteuer entscheiden und Bund/Länder-Vorgaben im Baurecht ineinandergreifen.

Quelle: ExtremNews


