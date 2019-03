Barley kritisiert öffentlichen Umgang mit Nahles

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat die ungleiche Behandlung von Frauen in der Politik, auch in Bezug auf die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles, kritisiert. "Ich finde, dass mit Andrea Nahles in der Öffentlichkeit anders umgegangen wird, als man das mit einem Mann tun würde", sagte Barley dem Nachrichtenportal T-Online.

Mittlerweile gebe es politische Strömungen, die die Gleichberechtigung zurückdrehen wollten. "Wir müssen also um das kämpfen, was wir schon erreicht haben", so die Justizministerin weiter. Die SPD-Politikerin macht eine besondere Gefahr aus: "Die heutigen Rollenbilder von Mädchen und Jungen sind meine größte Sorge. Als ich ein Kind war, gab es bei Mädchen diese totale Fixierung auf Rosa und Glitzer nicht. Und bei Jungen nicht auf Tarnbekleidung", sagte Barley. Trotz aller Kritik ist sie optimistisch: "Die Frauen müssen sich beieinander unterhaken und gegenseitig stärken, dann kriegen wir das schon hin", so die Justizministerin weiter. Quelle: dts Nachrichtenagentur

