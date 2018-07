Braunkohleförderung: unverzichtbare Stütze für die mitteldeutsche Wirtschaft

An der Braunkohleindustrie in der Region hängen insgesamt 20.000 Arbeitsplätze. Im Leipziger Süden wollen verschiedene Umweltgruppen gegen die Ausweitung der Kohleförderung und des Mibrag-Tagebaus demonstrieren, und gezielt die Betriebsabläufe stören. In Anbetracht der zu erwartenden Ausschreitungen unterstreicht die AfD-Fraktion im Landtag von Sachsen-Anhalt die wirtschaftliche Bedeutung der Kohleförderung für Mitteldeutschland.

Der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD-Fraktion Sachsen-Anhalt, Robert Farle, sagt dazu: „Gerade im mitteldeutschen Raum zählt die Braunkohleförderung zu den unverzichtbaren wirtschaftlichen Stützen. An der Braunkohleindustrie in der Region hängen 5.000 direkte Arbeitsplätze bei Tagebaubetreibern, Kraftwerksfirmen und Zulieferern. Hinzu kommen weitere 15.000 indirekt geschaffene Arbeitsplätze aus Dienstleistungen und erbrachter Kaufkraft. Wir stimmen hierbei den Ausführungen des IHK-Hauptgeschäftsführers Thomas Brockmeier uneingeschränkt zu. Kurz- oder mittelfristig wird es keinen gleichwertigen Ersatz für die wirtschaftliche Nutzung der Braunkohle geben. Vielmehr sollte man die Sackgasse des Strukturwandels verlassen und gezielt die Braunkohle als Hauptenergieträger klassifizieren, um diese effektiver nutzen zu können – stofflich wie energetisch.“ Quelle: AfD Deutschland