FDP blockiert Lemkes Verpackungsgesetz

Das geplante Verpackungsgesetz von Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) wird von der FDP blockiert. Von den Liberalen geführte Ressorts legten Versendewiderspruch gegen Lemkes Gesetzentwurf ein, wie die Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft" unter Berufung auf Kreise des Bundesumweltministeriums berichten.

Damit geht er vorerst nicht in die Verbändeanhörung, bei der Experten ihre Einschätzungen abgeben. Die FDP kritisiert vor allem die im Gesetz vorgesehene Mehrwegpflicht. So sollen Händler in Supermärkten und Discountern ab 2025 für Wasser, Bier, Saft oder Milch jeweils mindestens ein Mehrwegprodukt anbieten müssen. Das verstoße laut den Liberalen gegen den Koalitionsvertrag. In diesem habe man vereinbart, "das chemische Recycling als gleichwertige Möglichkeit des Recyclings von Verpackungen zuzulassen", sagte die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Carina Konrad der NBR.



"Da muss nun vonseiten des Umweltministeriums endlich etwas passieren." Ihr zufolge dürfe man "Einwegflaschen nicht pauschal verteufeln", da das darin enthaltene PET "mit zum Teil 100 Prozent Recyclingstoffen" im Kreislauf gehalten werde. Das BMUV sieht das anders und verweist auf Materialverluste beim chemischen Recycling. Grüne und SPD unterstützen Lemkes Gesetz hingegen. Es sei "ein bedeutender Schritt zu me hr Kreislaufwirtschaft und sollte zügig umgesetzt werden", sagte der umweltpolitische Sprecher der Grünen, Jan-Niclas Gesenhues. SPD-Umweltpolitiker Carsten Träger kritisierte die FDP-Blockade: "Wer das Verpackungsgesetz nun torpediert beziehungsweise die Ressortabstimmung aufhält, erweist der Umwelt einen Bärendienst", sagte er.

Quelle: dts Nachrichtenagentur