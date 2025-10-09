Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Präzisere Erfassung geschlechtsspezifischer Tötungen geplant

Präzisere Erfassung geschlechtsspezifischer Tötungen geplant

Freigeschaltet am 09.10.2025 um 13:15 durch Sanjo Babić
Eine Leiche (Symbolbild)
Eine Leiche (Symbolbild)

Foto: Ralf Roletschek
Lizenz: FAL
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Die dts Nachrichtenagentur berichtet, dass eine Arbeitsgruppe den Femizid-Begriff für die Polizeiliche Kriminalstatistik schärfen soll. Ziel ist laut dts eine eindeutigere Abgrenzung und bessere Vergleichbarkeit. Ministerien und Fachstellen wollen demnach Definition und Kriterien erarbeiten.

Fachleute kritisieren seit Längerem, dass Tötungsverbrechen an Frauen aus Geschlechtsgründen in den Statistiken zu wenig unterscheidbar sind. Eine präzisere Kategorie soll Prävention und Forschung verbessern. Auch internationale Vergleichbarkeit spielt eine Rolle.

Gleichzeitig warnen Juristen vor Doppelzählungen und unklaren Abgrenzungen. Die Arbeitsgruppe will Praxisleitfäden für Ermittler entwickeln. Ergebnisse sollen in die nächste Fortschreibung der Statistik einfließen.

Quelle: ExtremNews


