SPD-Abgeordneter Schiefner kandidiert nicht erneut für Bundestag

Der SPD-Abgeordnete und Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Udo Schiefner, wird bei der kommenden Bundestagswahl nicht erneut für ein Mandat kandidieren. "Ich werde nun 66 Jahre alt und habe mich daher entschlossen, bei der kommenden Bundestagswahl nicht erneut für meinen Wahlkreis zu kandidieren", sagte Schiefner der "Rheinischen Post".

Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. "Ich habe die Zeit als Bundestagsabgeordneter immer als Privileg auf Zeit begriffen", so Schiefner. Den Wählern sei er für das Vertrauen dankbar. "Nun ist es aber an der Zeit, an das Leben jenseits der Bundespolitik zu denken", sagte Schiefner. "Ein politischer Mensch bleibe ich natürlich und werde mich möglicherweise auf kommunaler Ebene für die SPD engagieren."



Schiefner sitzt seit 2013 für den Wahlkreis Viersen (NRW) im Bundestag. Wer 2025 für Viersen kandidieren wird, ist derzeit noch offen. Die Entscheidung darüber wird voraussichtlich im Oktober fallen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur