AfD: Wir setzen auf Vernunft, die Ampel setzt auf den Verfassungsschutz - 7 Tage Deutschland

Welch ein Zufall: In den Umfragewerten hat die AfD die Grünen endgültig hinter sich gelassen – und schon kommt der Verfassungsschutz um die Ecke und stigmatisiert die Junge Alternative als rechtsextrem. Die Ampelregierung verfährt mal wieder nach Schema F, wenn es darum geht, die letzte wirkliche Opposition anzugreifen. Argumente hat man schließlich keine. Unser Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, Dr. Bernd Baumann, erklärt im aktuellen Wochenendpodcast der AfD, was man von diesem Manöver zu halten hat.

Dass der Scholztruppe mittlerweile jedes Mittel recht ist, gegen die AfD vorzugehen, liegt aber nicht nur an der steigenden Wählergunst.

Es liegt vor allem daran, dass wir weiterhin den Finger in die Wunde legen. Zum Beispiel beim Thema Migration: Während Faeser und Co. auf Tauchstation gehen und aus der Deckung zuschauen, wie Woche für Woche Tausende illegal über unsere Grenzen kommen, haben wir in dieser Woche einen Elf-Punkte-Plan im Bundestag vorgelegt. Martin Hess, Mitglied im Innenausschuss, erläutert im Interview die wesentlichen Schritte. Und: Die Grünen werden zur Wirtschafts-Förderpartei. Nicht für uns, aber für die USA. Nachdem Abrissminister Habeck bereits den Gashahn aus Russland zugedreht hat und wir nun teures Flüssiggas aus Amerika heranschippern lassen, profitiert die US-Wirtschaft demnächst massiv vom Heizungsverbot der Ampel. Denn der Konzern Global Carrier hat jetzt das Unternehmen Viessmann aufgekauft – in Deutschland Marktführer beim Einbau von Wärmepumpen.

Unser Bundessprecher und Fraktionschef im Bundestag, Tino Chrupalla, hat sich den Deal angeschaut – und analysiert, warum immer mehr deutsche Betriebe die Segel streichen. Außerdem: Vor gut einem Jahr hatte Bundeskanzler Scholz angekündigt, die Bundeswehr mit hundert Milliarden Euro auf Vordermann zu bringen. Passiert ist seitdem nicht viel – außer dass auch noch das letzte funktionstüchtige Material größtenteils an die Ukraine verschenkt wurde. Das Geld versickert in nachteiligen Rüstungsdeals mit dem Ausland und bleibt in der Beschaffungsbürokratie stecken. Darüber berichtet im Interview unser Verteidigungsexperte im Bundestag und Oberst a.D., Gerold Otten.





Quelle: AfD Deutschland