AfD: Statt Massenzuwanderung: Unsere eigenen Bürger besser ausbilden!

Über diese Probleme wird im Zusammenhang mit der permanenten Fachkräfte-Diskussion nur selten gesprochen: 47.500 Jugendliche haben allein im Jahr 2021 die allgemeinbildenden Schulen ohne Hauptschlussabschluss abgeschlossen. Mit 6,2 Prozent stieg der Anteil sogar noch gegenüber den Vorjahren – diese Zahlen sind das Ergebnis von jahrzehntelangen linken Experimenten in der Bildungspolitik. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Zugleich bleibt fast jeder Fünfte in der Altersgruppe der 20- bis 35-Jährigen ohne abgeschlossene Berufsausbildung.

An diesen Stellschrauben wäre also zu drehen, wenn man das Problem des Fachkräftemangels wirklich lösen will – anstatt eine massenhafte Sozialmigration aus Afrika und dem Nahen Osten voranzutreiben. Die AfD fordert deshalb seit Langem, dass die Schulen sich stärker auf Wissensvermittlung und Grundfertigkeiten konzentrieren müssen. Das sinkende Anforderungsniveau muss wieder erhöht werden. Disziplin, Ordnung und die Anerkennung der Autorität der Lehrkräfte müssen konsequent durchgesetzt werden. Statt überbordender Inklusions-Experimente und Gleichmacherei brauchen die Schulen Verlässlichkeit und Kontinuität. Kurzum: Wir brauchen Bildung statt Ideologie!"

Quelle: AfD Deutschland