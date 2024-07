Die ehemalige Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, wechselt zum Paritätischen Gesamtverband. "Mit der Unterschrift unter dem Arbeitsvertrag ist es nun offiziell", schrieb Kipping am Samstag auf X.

Nach einem Vierteljahrhundert in der Berufspolitik werde für sie in Zukunft "vieles anders", so die ehemalige Bundestagsabgeordnete. Eins bleibe jedoch gleich: "Der unbedingte Einsatz für soziale Gerechtigkeit." Kipping teilte weiter mit, dass sie ab September als Abteilungsleiterin sowie Geschäftsführerin beim Paritätischen Gesamtverband tätig sein werde. Bereits Ende Juni war über entsprechende Absichten berichtet worden.



Die Politikerin war von 2012 bis 2021 Vorsitzende der Linken und von Dezember 2021 bis April 2023 Sozialsenatorin in Berlin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur