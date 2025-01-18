Linken-Chefin Schwerdtner rügt Bahn-Personalentscheidung

Ines Schwerdtner (Linke) kritisiert laut dts in den Funke-Zeitungen die Personalentscheidungen bei der Bahn; im Vorstand brauche es „Eisenbahner“ statt Business-School-Manager.

Die Co-Vorsitzende der Linken greift die Besetzung der Spitzenposten an. Solange im Vorstand fachfremde Manager säßen, ändere sich wenig. Schwerdtner fordert praktisches Know-how an der Spitze.

Zuvor hatte das Verkehrsministerium seine Reformagenda vorgestellt. Mit Evelyn Palla und weiteren Personalien sollen Weichen gestellt werden. Ob das Vertrauen der Fahrgäste wächst, bleibt offen.

Quelle: ExtremNews



