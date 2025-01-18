Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Linken-Chefin Schwerdtner rügt Bahn-Personalentscheidung

Freigeschaltet am 22.09.2025 um 11:52 durch Sanjo Babić
Ines Schwerdtner (2025)
Ines Schwerdtner (2025)

Foto: Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Ines Schwerdtner (Linke) kritisiert laut dts in den Funke-Zeitungen die Personalentscheidungen bei der Bahn; im Vorstand brauche es „Eisenbahner“ statt Business-School-Manager.

Die Co-Vorsitzende der Linken greift die Besetzung der Spitzenposten an. Solange im Vorstand fachfremde Manager säßen, ändere sich wenig. Schwerdtner fordert praktisches Know-how an der Spitze.

Zuvor hatte das Verkehrsministerium seine Reformagenda vorgestellt. Mit Evelyn Palla und weiteren Personalien sollen Weichen gestellt werden. Ob das Vertrauen der Fahrgäste wächst, bleibt offen.

