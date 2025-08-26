Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
CDU-Generalsekretär Linnemann fordert geringere Geldleistungen für ukrainische Flüchtlinge

Freigeschaltet am 26.08.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann setzt sich dafür ein, Flüchtlingen aus der Ukraine künftig weniger Geld auszuzahlen als bisher. Das sagte er der in Bielefeld erscheinenden "Neuen Westfälischen".

Linnemann: "Ich halte den Schritt für richtig, Ukrainerinnen und Ukrainer nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz zu unterstützen. Das Gesetz werden wir entsprechend ändern."

Die Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz fallen geringer aus als das Bürgergeld, das die Ukrainer bislang erhalten. Auf den Einwand, dass für die Kosten nach Asylbewerber-Leistungsgesetz die Kommunen zuständig seien und nicht mehr der Bund, sagte Linnemann: "Ja, das muss dann der Bund den Kommunen ersetzen." Es könne nicht sein, dass der Bund Gesetze beschließt, für die Kommunen aufkommen müssten.

Quelle: Neue Westfälische (Bielefeld) (ots)

