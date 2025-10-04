Klingbeil (SPD) und Bas (SPD) stellen Strategie für die Stahlindustrie vor

Wie die dts Nachrichtenagentur berichtet, haben SPD-Chef Lars Klingbeil (SPD) und Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) eine Strategie für die deutsche Stahlindustrie vorgestellt. Ziel ist eine klimaneutrale Produktion bei Sicherung von Arbeitsplätzen und internationaler Wettbewerbsfähigkeit.

Der Plan setzt laut Agentur auf den schnellen Ausbau von Wasserstoffnetzen, Förderinstrumente wie Klimaschutz- und Transformationsverträge sowie verlässliche Strompreise für energieintensive Betriebe. Zusätzlich wird eine engere Verzahnung von Forschung, Ausbildung und regionalen Industrieclustern genannt. Handelsseitig stehen faire Wettbewerbsbedingungen mit Blick auf CO₂-Grenzausgleich und Dumpingimporte im Fokus.

Gewerkschaften begrüßen die Richtung, pochen aber auf Standort- und Beschäftigungsgarantien. Unternehmen verlangen einfache Antragswege, langfristige Preis- und Regulierungssicherheit und schnelle Genehmigungen für Umbauten. Politisch entscheidet nun die Ausgestaltung in Haushalt und Beihilferecht, ob Investitionen in „grünen Stahl“ im notwendigen Tempo ausgelöst werden.

Quelle: ExtremNews



