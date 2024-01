Linke vermeidet Kampfansage an Wagenknecht

Linken-Chefin Janine Wissler sieht Sahra Wagenknecht auch nach deren Parteigründung nicht als derzeitige Hauptgegnerin der Linken. "Unser politischer Gegner ist die Ampel, wir sind die Opposition zur Bundesregierung", sagte Wissler am Mittwoch den Sendern RTL und ntv.

Zudem wende man sich gegen ein Erstarken der Rechten. Wagenknechts Partei dagegen sei erst diese Woche gegründet worden, ihre Erfolgsaussichten könne man noch nicht bewerten. Es sei ihre Aufgabe als Parteivorsitzende, die Linke wieder stark zu machen, so Wissler.

Als Kernanliegen nannte sie eine Begrenzung der Mieten, einen Mindestlohn von 15 Euro und eine bessere Entlohnung von Pflegekräften. Sie freue sich über zuletzt viele Neueintritte in die Linke. "Was andere Parteien machen, ist für mich nicht so entscheidend."

Quelle: dts Nachrichtenagentur