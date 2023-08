Nur die AfD kämpft für sichere Bahnhöfe durch sichere Grenzen

Weiter heißt es darin: "Gegen 1 Uhr war der 18-Jährige allein und betrunken auf dem Bahnsteig unterwegs, woraufhin der Afghane die Wehrlosigkeit des alkoholisierten Mannes ausnutzte. Erst in den frühen Morgenstunden lässt der Peiniger von seinem Opfer ab, klaut ihm aber noch das Handy. Über die Ortungsfunktion des Handys konnte der Täter gefunden und festgenommen werden.

Wir wollen ein Deutschland, in welchem derartige sogenannte „Einzelfälle“ nicht zum Alltag gehören. Kein Afghane, der so etwas tut, hat etwas in unserem Land zu suchen – schiebt die Täter endlich ab! Eine Auflistung weiterer „Einzelfälle“ finden Sie hier: https://www.afd.de/einzelfallticker/ "

Quelle: AfD Deutschland