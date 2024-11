Söder rügt Scholz für erneute Kanzler-Ambitionen

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat kritisiert, dass Olaf Scholz erneut Kanzlerkandidat der SPD werden will. "Nach einer so schwachen Bilanz müsste man eigentlich aufhören", sagte Söder am Abend in "RTL Direkt".

"Dann zu sagen, ich mache weiter, ich habe einen Anspruch, das passt nicht in die Zeit", so der CSU-Chef. "Er könnte den Übergang organisieren, so wie Joe Biden das gemacht hat."



Friedrich Merz sei "auf jeden Fall cooler" als Olaf Scholz, so Söder: "Einer der so penetrant über Jahre schweigt, sich dann mal kurzfristig aufregt über Christian Lindner, macht keinen überzeugenden Eindruck."



Söder ließ offen, ob die Union einer Kindergelderhöhung noch zustimmen werde. Alles was unstrittig sei, könne auf den Weg gebracht werden. Ob das Kindergeld dazugehöre "wird sich zeigen, das hängt von den Umständen ab, da will ich mich nicht festlegen". Quelle: dts Nachrichtenagentur