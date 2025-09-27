Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Kanzler stellt Verbrenner-Verbot infrage – SPD attackiert Merz

Kanzler stellt Verbrenner-Verbot infrage – SPD attackiert Merz

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 17:26 durch Sanjo Babić
Redner, Rede, Politik, Wahlkampf, Versprechen (Symbolbild)
Redner, Rede, Politik, Wahlkampf, Versprechen (Symbolbild)

Bild: S. Hofschlaeger / pixelio.de

Laut dts Nachrichtenagentur will der Kanzler das EU-Verbrenner-Aus kippen, während die SPD CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert.

Die Debatte um das Ende des Verbrennungsmotors bekommt neue Dynamik. Der Kanzler hat demnach signalisiert, das geplante Aus grundsätzlich noch einmal zu prüfen. Aus der SPD kommt parallel scharfe Kritik an Friedrich Merz (CDU), dem eine rückwärtsgewandte Verkehrspolitik vorgeworfen wird.

Die Union reklamiert Planungssicherheit für Hersteller, die Koalition verweist auf Klimaziele und Technologieoffenheit.

Quelle: ExtremNews

