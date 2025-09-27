Kanzler stellt Verbrenner-Verbot infrage – SPD attackiert Merz

Laut dts Nachrichtenagentur will der Kanzler das EU-Verbrenner-Aus kippen, während die SPD CDU-Chef Friedrich Merz (CDU) scharf kritisiert.

Die Debatte um das Ende des Verbrennungsmotors bekommt neue Dynamik. Der Kanzler hat demnach signalisiert, das geplante Aus grundsätzlich noch einmal zu prüfen. Aus der SPD kommt parallel scharfe Kritik an Friedrich Merz (CDU), dem eine rückwärtsgewandte Verkehrspolitik vorgeworfen wird.

Die Union reklamiert Planungssicherheit für Hersteller, die Koalition verweist auf Klimaziele und Technologieoffenheit.

Quelle: ExtremNews