Ex-Minister Scharping: „Helm auf – Pflicht für alle Radfahrer!“

Rudolf Scharping (SPD) plädiert für eine Helmpflicht für Radfahrer, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Ein entsprechender dts-Bericht wurde u. a. bei Unternehmen-Heute veröffentlicht. In der Debatte werden als Gründe steigende Unfallzahlen und schwere Kopfverletzungen angeführt, wie Faktenübersichten zusammenstellen.

Befürworter erwarten sinkende Folgekosten im Gesundheitswesen und einen deutlichen Rückgang schwerer Verletzungen. Gegner warnen vor Verlagerungseffekten: Eine Pflicht könne Menschen vom Rad auf das Auto umsteigen lassen und damit Sicherheit und Klima sogar verschlechtern. Häufig genannt werden auch gestufte Modelle – etwa Pflicht zunächst für Kinder oder schnelle Pedelecs.

Im europäischen Vergleich existieren unterschiedliche Regelungen, von Empfehlungen bis hin zu Alters- oder Fahrzeugklassen-Pflichten. Der Bund hatte bisher auf Freiwilligkeit gesetzt und auf Aufklärung, bessere Infrastruktur sowie Temporeduzierungen verwiesen. Eine Gesetzesinitiative müsste diesen Dreiklang mitdenken.

