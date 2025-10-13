Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ex-Minister Scharping: „Helm auf – Pflicht für alle Radfahrer!"

Ex-Minister Scharping: „Helm auf – Pflicht für alle Radfahrer!“

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 06:31 durch Sanjo Babić
Rudolf Scharping (2017), Archivbild
Rudolf Scharping (2017), Archivbild

Von Nicola - Eigenes Werk, CC-BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=63603751

Rudolf Scharping (SPD) plädiert für eine Helmpflicht für Radfahrer, berichtet die dts Nachrichtenagentur. Ein entsprechender dts-Bericht wurde u. a. bei Unternehmen-Heute veröffentlicht. In der Debatte werden als Gründe steigende Unfallzahlen und schwere Kopfverletzungen angeführt, wie Faktenübersichten zusammenstellen.

Befürworter erwarten sinkende Folgekosten im Gesundheitswesen und einen deutlichen Rückgang schwerer Verletzungen. Gegner warnen vor Verlagerungseffekten: Eine Pflicht könne Menschen vom Rad auf das Auto umsteigen lassen und damit Sicherheit und Klima sogar verschlechtern. Häufig genannt werden auch gestufte Modelle – etwa Pflicht zunächst für Kinder oder schnelle Pedelecs.

Im europäischen Vergleich existieren unterschiedliche Regelungen, von Empfehlungen bis hin zu Alters- oder Fahrzeugklassen-Pflichten. Der Bund hatte bisher auf Freiwilligkeit gesetzt und auf Aufklärung, bessere Infrastruktur sowie Temporeduzierungen verwiesen. Eine Gesetzesinitiative müsste diesen Dreiklang mitdenken.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


