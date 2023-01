AfD: Hart. Aber gerecht.

Wir wollen ein besseres Berlin. Ein Berlin, in dem Polizei und Justiz wieder die Bürger schützen können und nicht im Dienste rot-grüner Ideologen Straftäter verhätscheln. Ein Berlin, in dem Fehlanreize für illegale Einwanderung abgeschafft und ausreisepflichtigen und vor allem straffällig gewordenen Migranten entschieden die Tür gewiesen wird. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Ein Berlin, in dem Wohnraum geschaffen und nicht durch irre Paragraphen verhindert wird. Ein Berlin, das seine Bürger nicht auf’s Lastenrad zwingt, sondern jedem die Wahl lässt, wie er sich fortbewegen möchte. Und wir möchten ein Berlin, in dessen Schulen sich Kinder und Jugendliche zu freien, klugen Menschen entwickeln können – ohne Angst vor Gewalt, Mobbing oder davor, dass ihnen die baufällige Klassenzimmerdecke auf den Kopf fällt. Wir möchten ein Berlin, das in allererster Linie für die Bürger da ist! Wir von der AfD haben die Wiederholungswahl in Berlin durchgesetzt. Nutzen Sie Ihre zweite Chance am 12.02.2023 und setzen Sie Ihr Kreuz bei der AfD." Hier zum Wahlspot:

Quelle: AfD Deutschland