Tino Chrupalla: Merz nimmt den Friedenstrend in den USA nicht wahr

Zum Ergebnis aus den Sondierungsverhandlungen und zur geplanten Bundestagssondersitzung erklärt Tino Chrupalla, Bundessprecher der Alternative für Deutschland:

"Friedrich Merz ist ein Mann von gestern. Er hat keine Orientierung. Als Schattenkanzler der Ampel, ohne neue Koalition will er mit dem abgewählten Bundestag und vergangenen Mehrheiten das Grundgesetz ändern und die Schuldenbremse lösen. Hinter dem Sondervermögen verbirgt sich eine gigantische Kriegswirtschaft. Die Ausgaben für Infrastruktur lassen sich allesamt unter diesem Gesichtspunkt lesen. Den Friedenstrend in den USA hat der Alt-Atlantiker Merz noch nicht wahrgenommen. Diese Politik der Verschwendung und Kriegstreiberei haben die Bürger nicht gewählt. Nur die Alternative für Deutschland steht für eine Zukunft in Frieden und Wohlstand."

Quelle: AfD - Alternative für Deutschland (ots)