Umweltminister will mehr Tempo beim Verbrenner-Ausstieg

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) spricht sich für einen beschleunigten Ausstieg aus Verbrennungsmotoren aus. "Grundsätzlich brauchen wir mehr Speed an dieser Stelle", sagte Schneider den Sendern RTL und ntv.

Das von der Industrie an die EU vorgeschlagene Verbot von Verbrennern in Dienst- und Mietwagenflotten wolle er sich genau anschauen. "Ich finde das einen interessanten Ansatz. Je früher wir quasi einen Markthochlauf stärker bekommen", so Schneider. Ein regulatorischer Ansatz könne helfen, die Ziele in der Autotechnologie umzusetzen. Abschließend könne er das erst bewerten, wenn die EU tatsächlich Vorschläge unterbreitet.



Bislang hat die Kommission lediglich zugesagt, eine solche Regulierung zu prüfen. Der Vorschlag wurde von Automobilherstellern unterbreitet. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte sich am Montag bereits ablehnend dazu geäußert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur