Kay Gottschalk: Regierung wirft Geld der Steuerzahler zum Fenster hinaus

Der Bund der Steuerzahler hat in seinem neuen Schwarzbuch die Geldverschwendung deutscher Behörden angeprangert. Hierzu teilt der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, mit: „Ob millionenteure Brücken ohne Anschluss, gescheiterte Radwege oder eine Batteriefabrik, in die hunderte Millionen an Steuergeldern gepumpt wurden, bevor der Betreiber insolvent ging. All das zeigt, dass CDU und SPD den Wert des hart erarbeiteten Geldes der Bürger längst aus den Augen verloren haben."

Gottschalk weiter: "Der Bund der Steuerzahler weist völlig zu Recht auf diesen sorglosen Umgang mit öffentlichen Geldern hin. Während Familien und Mittelstand durch Inflation, Steuerlast und Abgaben immer stärker unter Druck geraten, wirft diese Regierung das Geld der Steuerzahler mit beiden Händen aus dem Fenster.

Lars Klingbeil erweist sich dabei als Finanzminister ohne jede Kompetenz, der weder Maß noch Mitte kennt. Kanzler Merz wiederum schaut tatenlos zu, wie immer neue Subventionsruinen entstehen. Die AfD-Bundestagsfraktion setzt sich dafür ein, mit dem Geld der Bürger verantwortungsvoll umzugehen. Statt immer neuer Subventionen und Prestigeprojekte fordert die AfD eine strikte Haushaltsdisziplin, den Abbau unnötiger Ausgaben und eine nachhaltige Entlastung von Bürgern und Mittelstand. Nur so kann verhindert werden, dass Deutschland endgültig in einer Schulden- und Steuerfalle landet.“

Quelle: AfD Deutschland