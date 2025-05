CDU will in der Fläche wieder präsenter sein

Die CDU will in der Fläche künftig wieder präsenter sein. Das sagte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann am Montag nach den Sitzungen der Parteigremien in Berlin. "Wir werden Konzepte entwickeln, damit die Partei vor Ort - nicht nur im Osten, sondern insgesamt - präsenter wird", sagte er.

"Es gibt einfach Flecken in Deutschland, wo es keine Landtags- und Bundestagsabgeordnete mehr gibt und wir uns die Frage stellen müssen: Wie können wir präsenter werden?" Und genau deshalb mache man auch im Moment eine Wahlanalyse. "Wir werden daraus Schlüsse ziehen, vor allen Dingen auch im Hinblick auf die Strukturen."



"Wir werden im Frühherbst auf einer Präsidiumsklausur dann über diese Analyse sprechen", so Linnemann. Die wichtigen Schlüsse werde man dann ziehen, "da im nächsten Jahr fünf wichtige Landtagswahlen stattfinden". Quelle: dts Nachrichtenagentur