André Pastorff kandidiert für das Bürgermeisteramt in Glücksburg

Der 51-jährige Jurist ist seit sieben Jahren Mitglied der Stadtvertretung, davon viereinhalb Jahre als Vorsitzender der SSW-Fraktion, und will seine Erfahrung nun in die Führung der Stadt einbringen.

„Bei der letzten Kommunalwahl hat der SSW Sitze in der Stadtvertretung hinzugewonnen, und wir haben gezeigt, dass eine konsensorientierte Politik konkrete Ergebnisse bringt. Doch es gibt noch viel zu tun. Glücksburg hat enormes Potenzial - das will ich gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern heben“, erklärt André Pastorff.

Die hauptamtliche Bürgermeisterstelle wird zum 1. Januar 2026 frei, wenn Kristina Franke nach zwölf Jahren aus dem Amt ausscheidet.

Seine Kandidatur sieht er als ein gemeinsames Projekt, das Glücksburg zukunftsfest machen soll. Deshalb will Pastorff nicht einfach ein fertiges Wahlprogramm präsentieren, sondern zunächst das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen.

„Mir ist wichtig, dass die Menschen in Glücksburg sich mitgenommen fühlen. Ich will zuhören – was sind ihre Sorgen, was wünschen sie sich für ihre Stadt? Ein Bürgermeister muss nicht nur gestalten, sondern auch vermitteln. Deshalb werde ich in den kommenden Wochen mit möglichst vielen Glücksburgerinnen und Glücksburgern ins Gespräch kommen, bevor ich mein Wahlprogramm festlege“, kündigt er an.

Der SSW hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zu einer konstruktiven Zusammenarbeit in der Glücksburger Stadtvertretung beigetragen – sowohl zwischen den Parteien als auch in der Kooperation mit der Bürgermeisterin. Pastorff sieht darin eine klare Stärke, die er als Bürgermeister weiterführen möchte.

„Glücksburg soll eine Stadt sein, auf die die Menschen stolz sind. Eine Stadt, in der man gut leben und arbeiten kann, in der Familien gerne bleiben und in der wir klug mit unseren Ressourcen umgehen. Das geht nur mit Zusammenarbeit – über Parteigrenzen hinweg und im ständigen Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern“, betont er.

Zur Person: André Pastorff, geboren 1972, ist Jurist mit Abschluss von der Universität Aarhus. Er arbeitet als juristischer Referent in der dänischen Steuerverwaltung mit Schwerpunkt auf internationale Fälle. Pastorff ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Quelle: SSW