Dr. Rainer Balzer: „Günther Oettinger redet in Biberach Klartext“

Der bildungspolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Rainer Balzer MdL hat Ex-Ministerpräsident Günther Oettinger (CDU) einen Parteiwechsel empfohlen: „Was er sagte, vor allem zur Bildungspolitik, entspricht leider exakt der Realität, auf die die AfD-Fraktion seit zwei Legislaturperioden nicht nur hinweist, sondern auch mit Anträgen und Gesetzesentwürfen zu ändern versucht. Wir stoßen allerdings auf taube Ohren bei allen Fraktionen, auch seiner pseudokonservativen Kiwi-Partei."

Dr. Balzer weiter: "Alle Reformen seit 2011 hatten nicht das Wohl unserer Kinder und unseres Landes zum Ziel, sondern standen immer im Dienst von Ideologie – einerlei ob es die Abschaffung der verbindlichen Grundschulempfehlung oder des Werkrealschulabschlusses oder die Einführung von Gemeinschaftsschulen war.

Die Folgen für das Land sind dramatisch, immerhin das erkennt auch Oettinger. Und was präsentiert sein Nachfolger als Lösung? Er will Unterrichtsinhalte, ja ganze Fächer abschaffen und weist den Lehrern die Sündenbockrolle zu wie gestern am Beispiel Mathe geschehen. Dass die Schule auf den knallharten Wettbewerb in der Arbeitswelt vorbereiten muss und das Leitungsprinzip dazu unentbehrlich ist, bemängeln auch Hochschulen und Unternehmen. Das müssen nicht zuletzt auch die Noten abbilden. Der Weg der Stuttgarter Schickhardtgemeinschaftsschule etwa ist da grundfalsch.“

Quelle: AfD BW