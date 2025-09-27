Ärzte, Kliniken und Kassen wollen Ende des Bundes-Klinikatlas
Freigeschaltet am 27.09.2025 um 09:57 durch Sanjo Babić
Nach dts-Angaben fordern Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen ein Aus für den Bundes-Klinikatlas.
Kritisiert werden ungenaue Daten und begrenzter Nutzen für Patienten. Befürworter verweisen auf Orientierung und Qualitätsdruck. Das Gesundheitsministerium will die Einwände prüfen.
Ob das Projekt gestoppt oder überarbeitet wird, ist offen. Fachgesellschaften schlagen Mindeststandards für Datenqualität vor.
Quelle: ExtremNews
