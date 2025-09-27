Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Ärzte, Kliniken und Kassen wollen Ende des Bundes-Klinikatlas

Freigeschaltet am 27.09.2025 um 09:57 durch Sanjo Babić
Ärzte sind sauer über die Politiker und ihren Bürokratiewahnsinn (Symbolbild)
Ärzte sind sauer über die Politiker und ihren Bürokratiewahnsinn (Symbolbild)

Bild: pathdoc - fotalia.com / Impfkritk.de

Nach dts-Angaben fordern Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen ein Aus für den Bundes-Klinikatlas.

Kritisiert werden ungenaue Daten und begrenzter Nutzen für Patienten. Befürworter verweisen auf Orientierung und Qualitätsdruck. Das Gesundheitsministerium will die Einwände prüfen.
Ob das Projekt gestoppt oder überarbeitet wird, ist offen. Fachgesellschaften schlagen Mindeststandards für Datenqualität vor.

Quelle: ExtremNews

