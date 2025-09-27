Ärzte, Kliniken und Kassen wollen Ende des Bundes-Klinikatlas

Nach dts-Angaben fordern Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen ein Aus für den Bundes-Klinikatlas.

Kritisiert werden ungenaue Daten und begrenzter Nutzen für Patienten. Befürworter verweisen auf Orientierung und Qualitätsdruck. Das Gesundheitsministerium will die Einwände prüfen.

Ob das Projekt gestoppt oder überarbeitet wird, ist offen. Fachgesellschaften schlagen Mindeststandards für Datenqualität vor.

Quelle: ExtremNews