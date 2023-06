SSW und Grüne wollen Inflationsausgleich für die freie Kultur

Auf der Kulturausschuss-Sitzung am 22.06.2023 bringen die Ratsfraktionen von SSW und die Grünen einen gemeinsamen Antrag ein, der den freien Kulturinstitutionen der Stadt schon in diesem Jahr einen Inflationsausgleich von 7% sichern soll.

Dazu sagte der kommende Vorsitzende des Kulturausschusses Daniel Dürkop: „Für uns ist es wichtig, dass das vielfältige kulturelle Angebot der freien Kultur in Flensburg auch in Zukunft erhalten bleibt. Diese freie Kulturszene in Flensburg ist ein wichtiger Bestandteil der kulturellen Vielfalt und verdient unsere Unterstützung. Wenn wir nichts machen droht der Tod vieler Institutionen der freien Kultur, das wurde in einem offenen Brief von Volksbad, Pilkentafel, Hofkultur und Kühlhaus deutlich.“

Clemens Schmidt von den Grünen sagte dazu: „In diesen Zeiten enormer Preissteigerungen müssen wir die für unsere Stadt so wichtigen freien Kultureinrichtungen unterstützen. Sie sind es, die entscheidend zur Attraktivität unserer Stadt beitragen und auch ihre Mitarbeiter*innen haben eine anständige Bezahlung verdient. Trotz schwieriger Haushaltslage wollen wir dafür Geld in die Hand nehmen. Trotzdem kann unser gemeinsamer Antrag nur ein erster Schritt sein. Wichtig ist, dass das Geld zügig und gerecht verteilt bei unserer freien Kultur ankommt. Das ist die Aufgabe für Politik und Verwaltung in diesem Sommer.“

Aus dem Antrag FA-46/2023 geht hervor, dass die Institutionen der freien Kultur in 2023 63.000 € zusätzliche Zuschüsse bekommen um die gestiegenen Lohn- und Preissteigerungen zu meistern.

Quelle: SSW