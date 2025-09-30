Gewerbetreibende treffen SSW-Bundestagsabgeordeneten

Der Bundestagsabgeordnete des SSW, Stefan Seidler, wird am kommenden Mittwoch, den 01.10.2025, zwei Glücksburger Gewerbetreibende besuchen. Begleitet wird er dabei vom Bürgermeisterkandidaten André Pastorff.

Der Besuch beginnt um 14:30 Uhr im Café Backgeflüster, Schlossallee 10. Dort wird die Unternehmensgründerin Julie Bencke ihre Gedanken zu den Themen Bürokratieabbau, Finanzierungs- und Förderungssmöglichkeiten und Fachkräften vorstellen.

Im Anschluss, um 15:30 Uhr, steht ein weiterer Austausch im Restaurant Pico, Postplatz 3, auf dem Programm. Der Inhaber Josef Jozic wird dabei seine langjährigen Erfahrungen als Gastronom in der Glücksburger Innenstadt schildern und auf die Herausforderungen der Branche eingehen.

„Wir wollen mit den Menschen vor Ort sprechen, zuhören und ihre Perspektiven in unsere politische Arbeit einfließen lassen“, betont André Pastorff.

Der SSW in Glücksburg freut sich auf den Austausch mit den Glücksburger Gewerbetreibenden.

Quelle: SSW