Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Gewerbetreibende treffen SSW-Bundestagsabgeordeneten

Gewerbetreibende treffen SSW-Bundestagsabgeordeneten

Freigeschaltet am 30.09.2025 um 18:49 durch Sanjo Babić
Südschleswigsche Wählerverband (SSW) Logo
Südschleswigsche Wählerverband (SSW) Logo

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Der Bundestagsabgeordnete des SSW, Stefan Seidler, wird am kommenden Mittwoch, den 01.10.2025, zwei Glücksburger Gewerbetreibende besuchen. Begleitet wird er dabei vom Bürgermeisterkandidaten André Pastorff.

Der Besuch beginnt um 14:30 Uhr im Café Backgeflüster, Schlossallee 10. Dort wird die Unternehmensgründerin Julie Bencke ihre Gedanken zu den Themen Bürokratieabbau, Finanzierungs- und Förderungssmöglichkeiten und Fachkräften vorstellen.

Im Anschluss, um 15:30 Uhr, steht ein weiterer Austausch im Restaurant Pico, Postplatz 3, auf dem Programm. Der Inhaber Josef Jozic wird dabei seine langjährigen Erfahrungen als Gastronom in der Glücksburger Innenstadt schildern und auf die Herausforderungen der Branche eingehen.

„Wir wollen mit den Menschen vor Ort sprechen, zuhören und ihre Perspektiven in unsere politische Arbeit einfließen lassen“, betont André Pastorff.

Der SSW in Glücksburg freut sich auf den Austausch mit den Glücksburger Gewerbetreibenden.

Quelle: SSW

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte stapel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige