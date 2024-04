Ramsauer beklagt veränderten Umgangston im Bundestag

Die AfD hat nach Worten des dienstältesten Bundestagsabgeordneten Peter Ramsauer (CSU) einen anderen Ton ins Parlament gebracht. "Durch den Einzug der AfD hat sich der Umgangston geändert", sagte er der "Rheinischen Post".

"Große Teile der AfD-Fraktion, ich sage nicht alle, legen es vorsätzlich darauf an, zu provozieren. Sie legen es auf Ordnungsrufe regelrecht an." Der CSU-Politiker ist seit 1990 im Bundestag und wurde früher auch selbst wiederholt vom Bundestagspräsidium zur Ordnung gerufen. "Ich war ausgerechnet derjenige, der in Bonn vor dem Umzug nach Berlin den allerletzten Ordnungsruf bekommen hat und dann in Berlin den allerersten", sagte er mit Blick auf den Umzug ins Reichstagsgebäude 1999. Ramsauer sagte zugleich: "Man darf den anderen nie menschlich verletzen."

Quelle: dts Nachrichtenagentur