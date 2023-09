AfD: Habeck und Faeser: Die Ampel wird von Ahnungslosen geführt!

Schon bei der Vereidigung der Ampel-Regierung war es den meisten Beobachtern klar: In punkto Inkompetenz wird dieses Kabinett sogar die Merkel-Regierungen in den Schatten stellen. Doch insbesondere zwei Minister zeigen in diesen Tagen, dass alle Befürchtungen übertroffen wurden: Robert Habeck und Nancy Faeser. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Während der grüne Wirtschaftsminister mit Heizungsverboten den Weg in die Planwirtschaft und Verarmung einschlägt, beglückt uns Innenministerin Faeser (SPD) mit Weisheiten zur Landespolitik: „Fachkräfte“ würden laut Faeser eher nach Hessen kommen, wenn es dort genauso viele Feiertage wie in Bayern gäbe – nämlich zwei Feiertage mehr. Und wenn die Umsetzung ihrer verqueren Ideologie-Projekte nicht zu positiven Ergebnissen führt, dann wird im Kindergarten-Stil den anderen die Schuld gegeben: Nach seiner Abrissbirnen-Politik gegen unsere Wirtschaft und unsere Energieversorgung sieht Habeck beispielsweise die Auto-Industrie in der „Pflicht“, den Standort Deutschland wettbewerbsfähig zu machen. Dabei ist es der Insolvenz-„Experte“ Habeck, der diese Wettbewerbsfähigkeit mit hohen Energiekosten und bürokratischen Vorgaben systematisch zerstört, während seine Partei das Verbrenner-Verbot vorantreibt. Der Bürger verfolgt derartige Absurditäten mit Grausen und fragt sich, ob er Teil einer grotesken Zirkus-Aufführung ist. Vielleicht hätte man das Wirtschaftsministerium eben doch nicht einem Mann anvertrauen sollen, der schon vor Amtsantritt mit der Bewirtschaftung seiner eigenen Wohnung ein wenig überfordert war: „Seit zehn Tagen habe ich nicht mehr abgewaschen. Der Müll ist nicht rausgebracht. Die Milch ist alle.“ Anderthalb Jahre später steht Habecks Wohnung als Symbol für den Zustand eines Landes, dessen Schicksal in der Hand von fachfremden Ahnungslosen, Studienabbrechern und gescheiterten Existenzen liegt." Quelle: AfD Deutschland