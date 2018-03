SPD gibt Ministerliste am Freitag bekannt

Die SPD will am Freitag ihre Ministerliste für das Bundeskabinett bekannt geben. Am 9. März um 10 Uhr soll die Presse im Atrium des Willy-Brandt-Hauses informiert werden, teilte die Partei am Mittwoch mit.

Die Vorstellung der SPD-Ministerinnen und -Minister werde durch Andrea Nahles und Olaf Scholz vorgenommen, hieß es. Mit Spannung dürfte erwartet werden, ob Sigmar Gabriel Außenminister bleibt. Außerdem besetzt die SPD die Ministerien für Finanzen, Arbeit, Justiz, Umwelt und Familie. Quelle: dts Nachrichtenagentur

