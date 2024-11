Jusos wollen Jobgarantie für Industriearbeiter

Juso-Chef Philipp Türmer (SPD) hat angesichts der Krise der Industrie bezahlte Weiterbildungsmaßnahmen und eine Jobgarantie in allen industriellen Branchen gefordert. Die deutschen Autohersteller hätten den Vormarsch der Elektromobilität "zu lange verschlafen", sagte Türmer dem "Spiegel".

Bei der notwendigen Umstellung der Produktion dürften die Beschäftigten nicht auf der Strecke bleiben. "Das gilt nicht nur für die gerade besonders gebeutelte Automobilbranche, sondern die gesamte Industrie", so der Chef der SPD-Jugendorganisation.



Wachsende Konkurrenz für deutsche Produkte auf den Weltmärkten sowie strukturelle Probleme sorgten zuletzt für Berichte über Einschnitte in mehreren großen Unternehmen. Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation nennt es "essenziell, die Beschäftigten für die Industrie der Zukunft zu rüsten". Wenn deutsche Firmen mehr Elektroautos bauen und grünen Stahl produzieren wollten, "können wir jetzt nicht die Arbeiter auf die Straße setzen, die es dafür dringend braucht", so Türmer.

Quelle: dts Nachrichtenagentur