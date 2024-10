Kühnert tritt als Generalsekretär der SPD zurück

Kevin Kühnert tritt als Generalsekretär zurück. Das teilte er am Montag in einer persönlichen Erklärung mit. "Ich selbst kann im Moment nicht über mich hinauswachsen, weil ich leider nicht gesund bin", heißt es darin zur Begründung für seinen Rückzug.

"Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden. Deshalb ziehe ich die Konsequenzen", so Kühnert weiter.



Zudem habe er die Partei in seinem Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg darüber informiert, dass er auch bei der kommenden Bundestagswahl in einem Jahr nicht mehr kandidieren werde. Mit der Entscheidung, sich ganz um seine Gesundheit zu kümmern, glaube er, der "doppelten Verantwortung" gegenüber sich selbst sowie der SPD am besten gerecht zu werden, sagte Kühnert.

