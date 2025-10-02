"Eltern sind gefragt!": Exklusiv-Interview mit Bundesministerin Karin Prien

"Kinder brauchen Zuwendung, Gespräche, Vorlesen, gemeinsames Spielen. Eltern müssen da wieder mehr Verantwortung übernehmen!", sagt Karin Prien (60, CDU) im großen Exklusiv-Interview mit BILD der FRAU. In ihrem Berliner Büro spricht die Bundesministerin für Bildung, Familie, Frauen, Jugend und Senioren mit Deutschlands reichweitenstärkster Frauenzeitschrift über Politik und Privates.

Prien macht klar: Frühkindliche Förderung ist entscheidend. Sie fordert verpflichtende Sprachtests für Vierjährige und mehr verlässliche Betreuung: "Unser Ziel ist es, Eltern echte Wahlfreiheit zu geben und Müttern den Weg aus der Teilzeitfalle zu ermöglichen - was auch vor Altersarmut schützt."

Besonders wichtig ist ihr außerdem das Ehrenamt: "Engagement ist der Kitt, der alles zusammenhält, uns widerstandsfähiger macht - auch gegen Extremismus." Beim Thema Antisemitismus wird sie ebenso deutlich: "Antisemitismus ist wieder Alltag. Viele Jüdinnen und Juden fragen sich, ob sie hier noch sicher leben können."

Für Karin Prien heißt das: Haltung zeigen, Verantwortung übernehmen, Menschen stärken. Genau deshalb wird die Bundesministerin am 19. November bei der großen GOLDENE BILD der FRAU-Gala in Hamburg den mit 30.000 Euro dotierten Publikumspreis überreichen - und gemeinsam mit BILD der FRAU starke Frauen feiern.

Quelle: BILD der FRAU (ots)