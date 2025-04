Kubicki sieht große Risiken auf deutsche Demokratie zukommen

FDP-Vize Wolfgang Kubicki sieht große Risiken auf die deutsche Demokratie zukommen. "Die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger hat zuletzt irgendwie rechts gewählt. Jetzt drohen sie aber eine linke Politik zu bekommen. Das kann dann nicht mehr lange gutgehen", sagte er dem Nachrichtenmagazin Focus.

Das Wort "Wählerverrat" sei ihm zwar für CDU-Chef Friedrich Merz "zu groß", aber wenn sein Vorgehen Strategie gewesen sein sollte, dann sei die nicht aufgegangen. Vor allem der Vertrauensverlust an der CDU/CSU-Basis sei enorm. "Wenn die Umfragewerte für die Union noch weiter runtergehen, kommt es gar nicht mehr darauf an, wie lange die Koalition hält. Dann bekommen wir ein Problem mit unserer Demokratie insgesamt." Auf die Frage, ob uns eine AfD-Kanzlerin namens Alice Weidel näher ist, als viele denken, sagte Kubicki: "Das fürchte ich, ja."



Er selbst will beim FDP-Parteitag im Mai "wieder als stellvertretender Bundesvorsitzender kandidieren". Christian Dürr werde sicher zum Parteichef gewählt. "Und dann wird man schauen müssen, wer zu dem Team zählt, das die Partei nach innen wie nach außen wieder reanimiert." Dazu werde "sicher auch Marie-Agnes Strack-Zimmermann gehören", so Kubicki.

Quelle: dts Nachrichtenagentur