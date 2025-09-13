Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Tobias Peterka: Keine Tricks mehr bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen

Tobias Peterka: Keine Tricks mehr bei der Beantwortung parlamentarischer Anfragen

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 14:32 durch Sanjo Babić
Tobias Peterka (2025) Bild: AfD Deutschland
Tobias Peterka (2025) Bild: AfD Deutschland

Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag fordert mehr Transparenz und Kontrolle der Bundesregierung. Dazu soll es künftig nicht mehr möglich sein, das Bekanntwerden von Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfragen dadurch zu verhindern, dass die Bundesregierung nach Gutsherrenart ihre Antworten als angebliche Verschlusssache „VS-Nur für den Dienstgebrauch“ einstuft.

Der rechtspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Tobias Matthias Peterka, teilt dazu mit: „Das Parlamentarische Fragerecht wird von jeder Regierung als lästig empfunden, weshalb die Beantwortung dieser Fragen oft zeitlich verzögert, gar nicht, unvollständig oder nicht öffentlich stattfindet. 

Gerade aber die öffentliche Beantwortung ist für eine funktionierende Demokratie existenziell, weil es den Bürgern zeigt, wo Missstände in der Regierungsarbeit vorliegen. Dass dies für die regierenden Parteien mit Blick auf Wahlkämpfe schädlich ist, liegt auf der Hand. Die öffentliche Beantwortung von Kleinen Anfragen kann die Bundesregierung durch die Einstufung als Verschlusssache ,Nur für den Dienstgebrauch‘ ohne nähere Begründung ausschalten. Damit erreichen den Bürger nur die Antworten, die er nach dem Willen der Regierung lesen darf. Dies ist ein Zustand, der für eine Demokratie unhaltbar ist. Die AfD-Fraktion will durch die Abschaffung des Geheimhaltungsgrades ,VS-NfD‘ mehr öffentliche und parlamentarische Kontrolle über die Bundesregierung erreichen. Schließlich ist der Bürger der Souverän und nicht die Bundesregierung.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte poller in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige